UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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01.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UnitedHealth legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
UnitedHealth öffnet voraussichtlich am 16.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
25 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,85 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD erwirtschaftet worden.
21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,77 Prozent auf 110,76 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 18,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 13,23 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 443,73 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 447,57 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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