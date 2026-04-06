UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
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06.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
UnitedHealth wird voraussichtlich am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
23 Analysten schätzen im Schnitt, dass UnitedHealth im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,65 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,85 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten ein Plus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 109,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 109,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 17,85 USD, gegenüber 13,23 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 441,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 447,57 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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