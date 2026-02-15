Erste Schätzungen: Uniti Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Uniti Group stellt voraussichtlich am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,352 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Uniti Group noch 0,150 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 198,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 877,0 Millionen USD gegenüber 293,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,01 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 2,22 Milliarden USD, gegenüber 1,17 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at