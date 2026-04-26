Uniti Group Aktie
WKN DE: A41A1A / ISIN: US9129321009
|
26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Uniti Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Uniti Group veröffentlicht voraussichtlich am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Uniti Group für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,336 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Uniti Group in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 214,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 925,7 Millionen USD im Vergleich zu 293,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,549 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,63 Milliarden USD, gegenüber 2,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uniti Group Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Uniti Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
01.03.26
|Ausblick: Uniti Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: Uniti Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Uniti Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Uniti Group Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Uniti Group Inc Registered Shs
|10,20
|2,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.