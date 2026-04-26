Erste Schätzungen: Uniti Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Uniti Group veröffentlicht voraussichtlich am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Uniti Group für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,336 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Uniti Group in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 214,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 925,7 Millionen USD im Vergleich zu 293,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,549 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,63 Milliarden USD, gegenüber 2,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at