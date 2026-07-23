Erste Schätzungen: Unity Software gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Unity Software wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,109 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 58,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 22 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 514,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 16,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Unity Software einen Umsatz von 440,9 Millionen USD eingefahren.

19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,947 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 27 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,13 Milliarden USD, gegenüber 1,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at