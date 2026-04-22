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WKN DE: A2QCFX / ISIN: US91332U1016

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Unity Software mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Unity Software wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Verlust von -0,223 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Unity Software soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 500,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 435,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,663 USD aus. Im Vorjahr waren -0,960 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 27 Analysten im Durchschnitt 2,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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