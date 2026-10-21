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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Unity Software stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Unity Software stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,029 USD aus. Im letzten Jahr hatte Unity Software einen Verlust von -0,300 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Unity Software in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,38 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 566,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 470,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,680 USD, gegenüber -0,960 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 29 Analysten durchschnittlich 2,23 Milliarden USD im Vergleich zu 1,85 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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