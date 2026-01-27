Erste Schätzungen: Unity Software verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Unity Software gibt voraussichtlich am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,209 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Unity Software noch -0,300 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten ein Plus von 7,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 490,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 457,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,842 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,680 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 28 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,84 Milliarden USD, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at