Unity Software Aktie
WKN DE: A2QCFX / ISIN: US91332U1016
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Unity Software zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Unity Software lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,109 USD gegenüber -0,260 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Unity Software 22 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 514,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Unity Software 440,9 Millionen USD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,947 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,960 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 2,13 Milliarden USD, gegenüber 1,85 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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