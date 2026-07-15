Universal Display Aktie

Universal Display für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917585 / ISIN: US91347P1057

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Universal Display informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Universal Display veröffentlicht voraussichtlich am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.

Universal Display soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,25 USD, gegenüber 5,08 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 646,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 650,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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