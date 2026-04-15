Erste Schätzungen: Universal Display legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Universal Display wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,16 USD. Dies würde einer Verringerung von 14,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Universal Display 1,35 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Universal Display nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 161,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 166,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,78 USD im Vergleich zu 5,08 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 673,8 Millionen USD, gegenüber 650,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at