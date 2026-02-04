Erste Schätzungen: Universal Display stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Universal Display äußert sich voraussichtlich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,28 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,960 USD erwirtschaftet worden.

Universal Display soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,94 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,65 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 651,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 647,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at