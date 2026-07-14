Erste Schätzungen: Universal Forest Products präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Universal Forest Products wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,84 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,79 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,64 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,00 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,24 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at