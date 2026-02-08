Erste Schätzungen: Universal Forest Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Universal Forest Products veröffentlicht voraussichtlich am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,05 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Universal Forest Products in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,33 USD je Aktie, gegenüber 6,77 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 6,39 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 6,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at