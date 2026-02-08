Universal Forest Products Aktie
WKN DE: A2P4EB / ISIN: US90278Q1085
|
08.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Universal Forest Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Universal Forest Products veröffentlicht voraussichtlich am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,05 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Universal Forest Products in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,33 USD je Aktie, gegenüber 6,77 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 6,39 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 6,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Forest Products Inc Registered Shs
Analysen zu Universal Forest Products Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Universal Forest Products Inc Registered Shs
|96,52
|1,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.