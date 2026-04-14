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WKN DE: A2P4EB / ISIN: US90278Q1085

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Universal Forest Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Universal Forest Products wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,11 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Universal Forest Products für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,52 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,00 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,32 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,32 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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