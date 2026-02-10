Universal Health Services Aktie

Universal Health Services

WKN: 866462 / ISIN: US9139031002

10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Universal Health Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Universal Health Services wird sich voraussichtlich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,86 USD gegenüber 4,96 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Universal Health Services nach den Prognosen von 14 Analysten 4,50 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,11 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 21,74 USD aus, während im Fiskalvorjahr 16,82 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 17,37 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 15,83 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

