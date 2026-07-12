Erste Schätzungen: Universal Health Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Universal Health Services gibt voraussichtlich am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,95 USD gegenüber 5,43 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,58 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 6,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Universal Health Services einen Umsatz von 4,28 Milliarden USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 23,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 23,10 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,53 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 17,36 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at