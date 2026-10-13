Erste Schätzungen: Universal Health Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Universal Health Services lässt sich voraussichtlich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Universal Health Services die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Universal Health Services in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 4,71 Milliarden USD im Vergleich zu 4,50 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 22,56 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 23,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,60 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at