Universal Health Services Aktie

Universal Health Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866462 / ISIN: US9139031002

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12.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Universal Health Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Universal Health Services stellt voraussichtlich am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Universal Health Services 4,80 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,39 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,10 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,44 USD, gegenüber 23,10 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 18,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,36 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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