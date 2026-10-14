Universal Scientific Industrial Aktie

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WKN DE: A1XA09 / ISIN: CNE100001BZ8

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Universal Scientific Industrial (Shanghai) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Universal Scientific Industrial (Shanghai) wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,275 CNY. Dies würde einer Verringerung von 5,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Universal Scientific Industrial (Shanghai) 0,290 CNY je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Universal Scientific Industrial (Shanghai) mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Milliarden CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,43 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 18,00 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,956 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,850 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 68,20 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 59,17 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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