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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Universal Scientific Industrial (Shanghai) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Universal Scientific Industrial (Shanghai) präsentiert voraussichtlich am 31.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,260 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,170 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 5,52 Prozent auf 15,76 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Universal Scientific Industrial (Shanghai) noch 16,68 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,812 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,760 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 59,80 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 60,60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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