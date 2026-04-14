Erste Schätzungen: Universal Scientific Industrial (Shanghai) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Universal Scientific Industrial (Shanghai) lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,151 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,83 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 1,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Universal Scientific Industrial (Shanghai) einen Umsatz von 13,65 Milliarden CNY eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,850 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 70,77 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 59,17 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at