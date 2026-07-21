Erste Schätzungen: Universal Technical Institute präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Universal Technical Institute präsentiert in der voraussichtlich am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,023 USD je Aktie gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 220,4 Millionen USD – ein Plus von 7,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Universal Technical Institute 204,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,781 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,13 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 910,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 835,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at