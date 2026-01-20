Universal Technical Institute Aktie
Erste Schätzungen: Universal Technical Institute vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Universal Technical Institute wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,137 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Universal Technical Institute 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 216,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 201,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,771 USD, gegenüber 1,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 909,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 835,6 Millionen USD generiert wurden.
