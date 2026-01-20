Universal Technical Institute Aktie

WKN: 590097 / ISIN: US9139151040

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Universal Technical Institute vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Universal Technical Institute wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,137 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Universal Technical Institute 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 216,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 201,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,771 USD, gegenüber 1,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 909,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 835,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Universal Technical Institute Inc.

Analysen zu Universal Technical Institute Inc.

Aktien in diesem Artikel

Universal Technical Institute Inc. 23,00 -0,86% Universal Technical Institute Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

