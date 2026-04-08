Erste Schätzungen: Univest stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Univest wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 32,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 84,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 125,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,13 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 344,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 517,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at