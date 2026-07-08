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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Univest zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Univest wird voraussichtlich am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,870 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 86,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 31,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,66 USD, gegenüber 3,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 352,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 517,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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