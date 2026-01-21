Erste Schätzungen: Unum Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Unum Group wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,11 USD. Dies würde einem Zuwachs von 9,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Unum Group 1,92 USD je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,24 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Unum Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,29 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,32 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 9,46 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 13,21 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 12,90 Milliarden USD waren.

