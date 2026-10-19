Erste Schätzungen: Unum Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Unum Group wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,17 USD aus. Im letzten Jahr hatte Unum Group einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,91 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 13,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,37 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,66 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,27 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 11,86 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at