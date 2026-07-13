Erste Schätzungen: Unum Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Unum Group wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,16 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,92 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,90 Milliarden USD – ein Minus von 13,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unum Group 3,35 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,79 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,27 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 11,67 Milliarden USD, gegenüber 13,05 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at