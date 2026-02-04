Erste Schätzungen: Upbound Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Upbound Group präsentiert voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,971 USD aus. Im letzten Jahr hatte Upbound Group einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Upbound Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,92 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,09 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,21 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,67 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,32 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at