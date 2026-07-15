Upbound Group Aktie

Upbound Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900457 / ISIN: US76009N1000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Upbound Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Upbound Group öffnet voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Upbound Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,17 Milliarden USD gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,20 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,83 Milliarden USD, gegenüber 4,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Upbound Group Inc Registered Shs

mehr Nachrichten