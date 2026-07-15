Erste Schätzungen: Upbound Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Upbound Group öffnet voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Upbound Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,17 Milliarden USD gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,20 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,83 Milliarden USD, gegenüber 4,70 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at