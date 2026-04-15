Erste Schätzungen: Upbound Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Upbound Group lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Upbound Group noch 0,420 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,23 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Upbound Group einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,20 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,25 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,88 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,70 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at