Erste Schätzungen: UPM-Kymmene gewährt Anlegern Blick in die Bücher

UPM-Kymmene wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,443 EUR gegenüber -0,190 EUR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,42 Milliarden EUR aus – eine Minderung von 8,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte UPM-Kymmene einen Umsatz von 2,63 Milliarden EUR eingefahren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,20 EUR im Vergleich zu 0,820 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 9,76 Milliarden EUR, gegenüber 10,34 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

