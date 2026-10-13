UPM-Kymmene Aktie
WKN: 881026 / ISIN: FI0009005987
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UPM-Kymmene legt Quartalsergebnis vor
UPM-Kymmene wird voraussichtlich am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,284 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 846,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 EUR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 1,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,33 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,30 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,40 EUR im Vergleich zu 0,910 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 9,53 Milliarden EUR, gegenüber 9,62 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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