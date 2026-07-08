UPM-Kymmene Aktie
WKN: 881026 / ISIN: FI0009005987
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UPM-Kymmene mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
UPM-Kymmene veröffentlicht voraussichtlich am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,285 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte UPM-Kymmene 0,130 EUR je Aktie eingenommen.
UPM-Kymmene soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,44 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,910 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,83 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 9,62 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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