Erste Schätzungen: UPM-Kymmene präsentiert Quartalsergebnisse

UPM-Kymmene gibt voraussichtlich am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,515 USD gegenüber -0,200 USD im Vorjahresquartal.

UPM-Kymmene soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,81 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,890 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11,36 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,19 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

