UPM-Kymmene Aktie
WKN: 881026 / ISIN: FI0009005987
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: UPM-Kymmene präsentiert Quartalsergebnisse
UPM-Kymmene wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,354 EUR gegenüber 0,260 EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,48 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,65 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,910 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,80 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,62 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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