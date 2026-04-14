UPM-Kymmene Aktie

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WKN DE: A3D3PS / ISIN: US9154362084

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: UPM-Kymmene präsentiert Quartalsergebnisse

UPM-Kymmene wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,412 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,78 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,89 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,83 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 11,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,86 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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