Erste Schätzungen: UPM-Kymmene zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UPM-Kymmene präsentiert voraussichtlich am 23.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,329 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,81 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 3,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 11,36 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,86 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at