Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Upstart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Upstart wird voraussichtlich am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Upstart im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,207 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Upstart nach den Prognosen von 12 Analysten 365,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 277,1 Millionen USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,646 USD je Aktie, gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,42 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Upstart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Upstart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Upstart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.07.26
|EasyJet: the orange upstart that changed flying prepares to go private (Financial Times)
|
10.07.26
|EasyJet: orange upstart that changed flying prepares to go private (Financial Times)
|
04.05.26
|Ausblick: Upstart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Upstart legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Upstart Holdings Inc Registered Shs
|20,66
|-1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.