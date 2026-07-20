Erste Schätzungen: Upstart präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Upstart lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Upstart 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 349,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 35,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Upstart 257,3 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,899 USD, gegenüber 0,450 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 1,42 Milliarden USD im Vergleich zu 1,04 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at