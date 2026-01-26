Upstart Holdings Aktie

Upstart Holdings Aktie

WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Upstart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Upstart wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten schätzen, dass Upstart für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,461 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Upstart 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 288,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 31,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Upstart 219,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,440 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 636,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Upstart Holdings Inc Registered Shs

Analysen zu Upstart Holdings Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Upstart Holdings Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX sollen verhalten in den Montag starten -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

