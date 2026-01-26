Erste Schätzungen: Upstart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Upstart wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

12 Analysten schätzen, dass Upstart für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,461 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Upstart 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 288,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 31,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Upstart 219,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,440 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,04 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 636,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at