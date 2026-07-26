Erste Schätzungen: Upwork gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Upwork wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,342 USD gegenüber 0,240 USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 194,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Upwork für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 190,0 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,54 USD aus. Im Vorjahr waren 0,840 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 776,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 787,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at