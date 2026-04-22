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WKN DE: A2N5QE / ISIN: US91688F1049

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Upwork legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Upwork wird voraussichtlich am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,271 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 195,9 Millionen USD – ein Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Upwork 192,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,840 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 841,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 787,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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