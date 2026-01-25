Erste Schätzungen: Upwork verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Upwork wird voraussichtlich am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,312 USD. Dies würde einer Verringerung von 69,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Upwork 1,03 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Upwork nach den Prognosen von 11 Analysten 197,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 191,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,52 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 786,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 769,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at