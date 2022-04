Erste Schätzungen: Urban Edge Properties When Issued informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Urban Edge Properties When Issued wird voraussichtlich am 05.05.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD gegenüber 0,170 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,70 Prozent auf 96,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,343 USD, gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 387,3 Millionen USD im Vergleich zu 422,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at