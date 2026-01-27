Erste Schätzungen: Urban Edge Properties When Issued präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Urban Edge Properties When Issued stellt voraussichtlich am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,080 USD. Dies würde einer Verringerung von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Urban Edge Properties When Issued 0,240 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,94 Prozent auf 103,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,317 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,600 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 433,8 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 445,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at