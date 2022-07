Erste Schätzungen: Urban Edge Properties When Issued präsentiert Quartalsergebnisse

Urban Edge Properties When Issued öffnet voraussichtlich am 03.08.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,087 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 6,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 100,2 Millionen USD gegenüber 93,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,353 USD im Vergleich zu 0,880 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 394,5 Millionen USD, gegenüber 422,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at