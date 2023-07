Erste Schätzungen: Urban Edge Properties When Issued präsentiert Quartalsergebnisse

Urban Edge Properties When Issued wird voraussichtlich am 02.08.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,080 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Urban Edge Properties When Issued soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie, gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 390,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 396,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at