Urban Edge Properties When Issued Aktie

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WKN DE: A12HHQ / ISIN: US91704F1049

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Urban Edge Properties When Issued stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Urban Edge Properties When Issued stellt voraussichtlich am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,107 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 76,74 Prozent verringert. Damals waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 118,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,516 USD, gegenüber 0,740 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 483,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 471,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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